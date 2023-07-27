Функция оплаты налогов появилась на "Госуслугах"

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Возможность получать и оплачивать налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги появилась на "Госуслугах". Об этом Минцифры России сообщило в своем телеграм-канале.

"Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС", – сказано в сообщении.

Чтобы подключить функцию, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать сформированное заявление в приложении "Госключ", объяснили в ведомстве. После нужно дождаться сообщения, которое придет в течение нескольких минут, что согласие принято.

Отмечается, что сервис работает только для физических лиц. Налоговые уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря, которое является крайним сроком уплаты налогов.

Ранее Госдума приняла закон, которым предусматривается единая ставка НДФЛ для работающих на российские компании удаленно. Размер налога установили на отметке 13–15%.

До этого в ГД предложили бессрочно освободить пенсионеров, ветеранов и их семьи от налога на доходы, полученные по вкладам в банках. По мнению депутатов Яны Лантратовой и Нины Останиной, мера, принятая в марте 2022 года, согласно которой от налога освобождались полученные в 2021 и 2022 годах доходы, не потеряла актуальности и требует расширения.

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