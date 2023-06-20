WhatsApp дал возможность пользователям отключать звук при звонках с неизвестных номеров

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Пользователи WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) теперь могут отключать звук при звонках с неизвестных номеров. Новая функция уже доступна в мессенджере. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

"Мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее. Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: отключение звука для неизвестных номеров и проверка конфиденциальности", – сообщается в публикации.

В компании отметили, что возможность отключать звук оградит пользователей от разговоров с мошенниками и спама. Применив функцию, WhatsApp автоматически будет фильтровать входящие звонки, однако пользователь всегда может проверить, не упустил ли он что-то важное во вкладке "Звонки".

Еще одна новая функция осуществляет проверку конфиденциальности. Теперь пользователи будут знать о способах защиты. Для себя можно подобрать подходящие настройки.

Проверка состоит из нескольких этапов, на которых дается возможность выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp смогут иметь сразу несколько аккаунтов. Такая функция стала доступна в бета-версии приложения WhatsApp Business для Android.

Про добавление аналогичной возможности в iOS-версию информации не было.

Пользователи WhatsApp Business могут с одного устройства переключаться между личным и рабочим аккаунтами. Раньше для того, чтобы иметь несколько учетных записей, нужен был не один телефон и несколько клиентов WhatsApp.



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