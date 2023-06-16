В WhatsApp появилась возможность использовать несколько аккаунтов

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Сразу несколько аккаунтов теперь смогут иметь пользователи WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta). Такая функция стала доступна в бета-версии приложения WhatsApp Business для Android. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новой функции присвоили номер 2.23.13.5. Однако в компании не уточнили, когда такая возможность станет доступна всем пользователям. В свою очередь, WABetaInfo обещает, что опция скоро появится в обычном мессенджере.

Про добавление аналогичной возможности в iOS-версию информации в настоящее время нет.

Пользователи WhatsApp Business могут с одного устройства переключаться между личным и рабочим аккаунтами. Раньше для того, чтобы иметь несколько учетных записей, нужен был не один телефон и несколько клиентов WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, позволяющая добавить iPad в качестве дополнительного устройства. Это стало расширением возможностей синхронизации аккаунта с разными устройствами одновременно. Изначально поддержка аккаунта в нескольких устройствах с разными операционными системами появилась у iOS-версии мессенджера в начале 2023 года.

Позднее WhatsApp анонсировал запуск каналов. Уточнялось, что они являются отдельной от чатов и сообществ функцией и будут находиться в новой вкладке "Актуальное".



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