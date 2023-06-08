WhatsApp анонсировал запуск каналов

Фото: depositphotos/Fesenko (WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta)

В WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) заявили о запуске каналов в мессенджере, следует из блога компании.

"Сегодня мы представляем каналы – простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp <...> Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь", – указано в анонсе.

Отмечается, что каналы являются отдельной от чатов и сообществ функцией и будут находиться на новой вкладке "Актуальное". Владельцы каналов смогут публиковать медиаконтент, а функции подписчиков ограничены только его просмотром. Как уточнили в WhatsApp, подписчикам не будут отображаться номер телефона и фото профиля администратора канала.

При этом планируется также создать каталог каналов с новостями от государственных органов и тематическим контентом. Предполагается, что каталог будет использоваться пользователями для поиска нужных каналов. В каналы также можно вступить по приглашению.

Кроме того, как следует из сообщения мессенджера, администраторы смогут решать, кому доступно стать подписчиками их каналов, а также скрывать каналы в поиске по каталогу и запрещать делать снимки экрана канала или пересылать его контент.

Уточняется, что владельцы каналов также смогут зарабатывать посредством платежных сервисов WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, позволяющая добавить iPad в качестве дополнительного устройства. Это станет расширением возможностей синхронизации аккаунта WhatsApp с разными устройствами одновременно. Изначально поддержка аккаунта в нескольких устройствах с разными операционными системами появилась у iOS-версии мессенджера в начале 2023 года.

"Техно": обновления WhatsApp