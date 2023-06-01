Московский суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей

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Судебный участок Таганского района оштрафовал компанию WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) на 3 миллиона рублей за отказ удалить информацию о лекарственном препарате "Лирика". Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что протокол по подобной статье составили на мессенджер впервые.

В августе 2021 года мессенджеру назначили штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ данные пользователей. В июле прошлого года суд в Москве оштрафовал компанию на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.

Также суд оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ. Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про гей-свадьбы, места отдыха геев, видео о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне спецоперации.