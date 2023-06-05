В WhatsApp появилась функция, которая позволит добавить iPad как дополнительное устройство

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В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для устройств с операционной системой Android появилась возможность привязывать iPad к аккаунту в качестве вспомогательного устройства. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что новая функция появилась в версии 2.23.12.12, некоторые пользователи из определенных регионов уже могут скачать ее через Google Play.

Привязка устройства к iPad является расширением возможностей синхронизации аккаунта WhatsApp с разными устройствами одновременно. Изначально поддержка аккаунта в нескольких устройствах с разными операционными системами появилась у iOS-версии мессенджера в начале 2023 года.

В версии на устройствах от компании Apple пользователи могут добавлять еще одно основное и до четырех дополнительных устройств.

При этом некоторые СМИ отмечают, что данная функция станет общедоступной только после того, как выйдет клиент WhatsApp для планшетов Apple. Он находится в разработке, но о дате релиза приложения пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция редактирования уже отправленных сообщений. Пользователи смогут изменить свои отправленные сообщения в течение 15 минут. Чтобы исправить сообщение, необходимо его зажать и удерживать, пока не появится всплывающее меню. В нем нужно нажать кнопку "Изменить".



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