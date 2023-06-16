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12:19

Технологии

В Минцифры не обсуждается вопрос блокировки WhatsApp в России

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгения Смолянская

Вопрос ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) на территории России не обсуждается. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пока это не обсуждается", – цитирует его ТАСС.

Министр пояснил, что для запуска процедуры блокировки предпосылок нет.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер за отказ удалить информацию о лекарственном препарате "Лирика". WhatsApp обязали выплатить три миллиона рублей по административному протоколу. Сообщалось, что протокол по подобной статье составили на мессенджер впервые.

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