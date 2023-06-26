В WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения в чатах

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) появится новая функция, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Об этом информирует портал WABetaInfo.

Пользователь сможет использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней. После того, как срок пройдет, оно открепится само. Помимо этого, пользователи смогут самостоятельно открепить сообщение.

Пока что нет точной даты, когда новая функция станет доступна. Сама возможность закреплять сообщения также пока находится в разработке.

Ранее стало известно, что WhatsApp создал функцию, позволяющую отключать звук при звонках с неизвестных номеров. В компании сообщили, что такая возможность оградит пользователей от разговоров с мошенниками и спама. Применив функцию, мессенджер автоматически будет фильтровать входящие звонки.

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