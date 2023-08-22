Поддержка видеосообщений появилась в WhatsApp для iPhone

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Поддержка видеосообщений появилась в новой публичной версии WhatsApp для iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на WABetaInfo.

Отмечается, что функция позволяет отправлять и получать видеосообщения продолжительностью до одной минуты. Для записи клипа необходимо в окне диалога зажать кнопку с изображением микрофона и выбрать в появившемся меню режим "видео".

По данным портала, еще одним нововведением стала возможность демонстрации экрана во время видеозвонка. Пользователи могут показывать собеседникам изображение рабочего стола в видеочатах.

Добавляется, что этот режим удобен для совместного решения бытовых и рабочих задач. Для активации демонстрации рабочего стола в интерфейс добавили новую кнопку, появляющуюся во время видеозвонков.

В сообщении уточнили, что для получения доступа к функциям нужно скачать версию мессенджера под номером 23.16.78. При этом опции могут заработать не сразу, а через какое-то время.

Ранее у пользователей WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии в высоком разрешении. Для этого перед отправкой нужно в редакторе нажать на новую кнопку HD в верхнем меню.

До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.

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