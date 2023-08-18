В WhatsApp появилась новая функция

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

У пользователей мессенджера WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии в высоком разрешении, сообщает "Газета.ру".

Перед отправкой нужно в редакторе нажать на новую кнопку "HD" в верхнем меню. Только в этом случае фотография будет отправлена с минимальным сжатием. В чате рядом с фотографией появится значок HD, который свидетельствует о высоком качестве изображения.

Стандартное разрешение фотографий при отправке в WhatsApp составляет 1600×1052 пикселя, с функцией HD-качество можно достичь разрешения до 4096×2692 пикселей. При этом сами получатели фотографий смогут выбрать, загружать ли их в полном или уменьшенном разрешении для экономии трафика.

Постепенно функция HD-качества будет распространяться для всех пользователей мессенджера. После этого планируется добавить в мессенджер функцию отправки видео в высоком разрешении.

Ранее стало известно, что в WhatsApp создадут новую функцию, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.

После того как срок пройдет, оно открепится само. Помимо этого, пользователи смогут самостоятельно сделать это.

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