Новый электробусный маршрут запущен в Москве от метро "Ясенево" до "Беляево"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый автобусный маршрут № 639 запущен в Москве. Он будет ходить между станциями метро "Ясенево" и "Беляево", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Москва активно заменяет автобусы на инновационные экологичные машины. По будням на маршруте на юго-западе столицы будут курсировать 3 современных электробуса российского производства", – цитирует ведомство заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Предполагается, что запуск нового маршрута позволит повысить комфорт жителей Юго-Западного округа. Им будет более удобно добираться до значимых культурных и социальных объектов, а также станций рельсового каркаса.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 643, который курсирует между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта. Вместо этого маршрута Дептранс Москвы предложил пассажирам пользоваться третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) и Московским центральным кольцом (МЦК).