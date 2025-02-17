Вынужденно севший в Польше самолет с россиянами вылетел в Египет

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Самолет Airbus A321 авиакомпании AlMasria Universal Airlines, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из калининградского аэропорта Храброво и взял курс на Египет. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушное судно вылетело в Шарм-эш-Шейх в 02:00 по московскому времени. Всего на его борту находятся 212 пассажиров. Из-за задержки рейса им предоставили размещение в гостинице и полный объем услуг в соответствии с федеральными правилами.

Самолет Airbus A321, который летел из Шарм-эш-Шейх в Калининград, вынужденно сел в польском аэропорту Познани из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным СМИ, борт с россиянами не мог около 10 часов вылететь из Польши. При этом, как сообщили журналисты, из-за задержки этого рейса вовремя не вылетел другой самолет, следовавший по маршруту Калининград – Шарм-эш-Шейх.

Спустя время борт вылетел в Калининград и приземлилось в аэропорту Храброво.