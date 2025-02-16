Росавиация: самолет с россиянами приземлился в Польше из-за погодных условий

Фото: телеграм-канал Mash

Самолет Airbus A321, который летел из Шарм-эш-Шейх в Калининград, вынужденно сел в польском аэропорту Познани из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Mash заявлял со ссылкой на очевидцев, что борт с россиянами не мог около 10 часов вылететь из Польши. При этом, по данным журналистов, из-за задержки этого рейса вовремя не вылетел другой самолет, следовавший по маршруту Калининград – Шарм-эш-Шейх.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в самолете египетской авиакомпании AlMasria, который вынужденно приземлился в Польше, было около 200 человек.

Однако Кореняко добавил, что борт вылетел в Калининград после вынужденной посадки в Польше. По его информации, воздушное судно уже в 12:45 по московскому времени приземлилось в аэропорту Храброво.

Ранее Росавиация начала расследование причин отказа двигателя Airbus A321 "Уральских авиалиний".

Самолет 4 января выполнял рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, на его борту было 236 пассажиров и 7 членов экипажа. После взлета произошел отказ двигателя, из-за чего воздушное судно пришлось сажать в аэропорту вылета.

В результате никто не пострадал, самолет был отстранен от полетов, а пассажиры вылетели на резервном судне.

