Таиланд может сократить срок безвизового пребывания туристов до 30 дней

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Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней в целях борьбы с нелегальной занятостью. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.

По данным издания, министерство отметило достижение принципиального согласия ведомств по вопросу применения данной меры в попытке ограничить возможности теневого бизнеса.

Как заявил глава туристического ведомства Соравонга Тхиентхонга, МИД Таиланда признал проблему. Он подчеркнул, что чиновники королевства продолжат обсуждать детали.

В свою очередь, представители туриндустрии уточнили, что дальнемагистральные путешественники обычно приезжают в Таиланд на срок от 14 до 21 дня, в то время как туристы из соседних государств находятся там около недели. Ассоциация таиландских турагентов обозначила рост количества иностранцев, которые нелегально работают или ведут бизнес в стране.

В июле прошлого года премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении безвизового режима на срок до 60 дней для граждан России, который действует с 1 мая 2024 года.

Между тем безвизовый режим между Россией и Мьянмой может быть запущен уже в 2025 году. Процесс может быть завершен в начале следующего года, что закончится подписанием соглашения.

