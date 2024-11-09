Главы МИД РФ и Руанды подписали соглашение о безвизовых поездках владельцев диппаспортов

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Министры иностранных дел России и Руанды Сергей Лавров и Оливье Ндухунгирехе подписали соглашение, вводящее безвизовые поездки для тех граждан, которые имеют дипломатические или служебные паспорта.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба российского МИД. Подписание документа стало итогом встречи министров, которая состоялась на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

Ранее Путин расширил безвизовый режим для грузинских граждан. В новой редакции указа больше не содержатся исключения для граждан Грузии, которым виза прежде была нужна. Так, грузины смогут въезжать в Россию без визы "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней".

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это решение объясняется поддержанием гуманитарных отношений между странами. По словам пресс-секретаря президента, диалог народов не прерывался. Он также отметил, что в России проживает достаточно много грузин.