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Владимир Путин расширил безвизовый режим для грузинских граждан, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

В новой редакции больше не содержатся исключения для граждан Грузии, которым виза прежде была нужна. Так, грузины смогут въезжать в Россию без визы "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней".

Ранее СМИ писали, что грузинские и российские власти активно работают над восстановлением дипломатических отношений. Так, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве, утверждали журналисты.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал урегулирование отношений с Россией одним из важнейших приоритетов страны на ближайшие годы.

Также премьер-министр назвал важнейшей задачей перезагрузку отношений с Вашингтоном и Евросоюзом. Как он отметил, внимание стоит обратить и на отношения с НАТО, Китаем, Арменией, Азербайджаном и Турцией.