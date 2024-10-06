Ограничения на проезд автомобилей сняты на границе России и Грузии после ремонта

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Ограничения на проезд автотранспорта на границе России и Грузии между пунктами пропуска "Верхний Ларс" и "Казбеги" сняты после завершения ремонта дороги. Об этом пресс-служба российского Минтранса сообщила в телеграм-канале.

Пропуск граждан и транспортных средств через госграницу осуществляется в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

Во время ремонта движение автомобилей на российско-грузинской границе ежедневно ограничивалось в двух направлениях на три часа с 18 сентября.

Ранее СМИ писали, что школьники Финляндии незаконно пересекли границу с РФ во время экскурсии к реке Коккола. Несколько учеников отделились от основной группы, целенаправленно отправились к госгранице и перешли ее. Дети также сняли на видео, как они проходят мимо пограничного столба. Началось расследование инцидента.