МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ бомбардировщиками США над Баренцевым морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский самолет МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы РФ стратегическими бомбардировщиками Военно-воздушных сил (ВВС) США над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воздушная цель была обнаружена над акваторией моря 26 марта. Для недопущения нарушения границы и опознания цели в воздух был поднят истребитель Вооруженных сил России (ВС РФ). При его приближении американские бомбардировщики скорректировали курс и удалились от государственной границы, а позже развернулись от нее.

"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования", – уточнили там.

Ранее в МО РФ рассказывали, что российский истребитель также не допустил нарушения воздушного пространства РФ. В воздухе над Баренцевым морем 24 марта находилось несколько стратегических бомбардировщиков США. При приближении к ним МиГ-31 самолеты Штатов скорректировали курс и развернулись от границы России.