В Кремле объяснили безвизовый режим для граждан Грузии диалогом народов

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Решение Владимира Путина о безвизовом режиме для граждан Грузии объясняется поддержанием гуманитарных отношений между странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Межгосударственные отношения – это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, (другое. – Прим. ред.)", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента, диалог народов не прерывался. Как он отметил, в России достаточно много грузин.

"Наши туристы туда ездят, это нормальный процесс", – сказал Песков.

Путин расширил безвизовый режим для грузинских граждан 10 октября. В новой редакции указа больше не содержатся исключения для граждан Грузии, которым виза прежде была нужна.

Так, грузины смогут въезжать в Россию без визы "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии наладить отношения, если все стороны будут заинтересованы в этом. В первую очередь, по мнению министра, важны договоренности о ненападении.

