Премьер Таиланда одобрил постановление о 60-дневном безвизовом режиме для россиян

Фото: Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении безвизового режима на срок до 60 дней для граждан России, передает ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Премьер-министр отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, увеличив продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику", – отметили в сообщении.

Безвизовое пребывание на 60 дней в Таиланде для россиян действует с 1 мая 2024-го. Кроме того, с 1 апреля для граждан РФ впервые начала выдавать шенгенские визы Болгария. Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как и у других стран Шенгенского пространства.

Между тем власти Шри-Ланки оставили визу для российских туристов бесплатной, тем самым пролонгировав визовый эксперимент, который должен был завершиться 31 марта 2024 года, но был продлен до 30 апреля, а затем еще на месяц, до 31 мая.