Болгария впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 1 апреля

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Болгария впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля этого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство республики в Москве.

С подачей заявлений для виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Отмечается, что продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как и у других стран Шенгенского пространства.

Как уточнили сотрудники посольства, туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта этого года краткосрочными национальными визами типа С только на въезд в Болгарию и поездки до Румынии и Кипра. Выданные до этой же даты долговременные визы типа D, в свою очередь, позволят совершить кратковременные поездки в другие страны Шенгенского пространства.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники стали Таиланд, Турция, ОАЭ, Египет.

До этого стало известно, что Россия и Азербайджан утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024–2026 годы. Со стороны Москвы подпись на документе поставил замминистра экономического развития Владимир Ильичев, со стороны Баку – председатель государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Аналитики назвали топ-3 популярных направлений на майские праздники