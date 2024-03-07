Названы самые востребованные направления для отдыха в майские праздники

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Самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники стали Таиланд, Турция, ОАЭ, Египет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

По его информации, для россиян также открывается Юго-Восточная Азия. Барзыкин напомнил, что с прошлого года работает безвизовый обмен туристами между Россией и Китаем. Кроме того, посетить можно Индию, Шри-Ланку, Вьетнам.

Из ближнего зарубежья он выделил Белоруссию. По его данным, туристы могут приобрести как экскурсионные туры, так и санаторно-курортные. Также можно посетить Грузию, Абхазию, Казахстан и Узбекистан.

Накануне Владимир Путин заявил, что отдых на юге России должен стать доступнее. По его словам, речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее, а также о новых регионах России.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь сказала, что Санкт-Петербург является самым подходящим для романтических путешествий городом в России, который очень популярен у туристов. Кроме того, она выделила Калининград, в котором царит романтическая атмосфера из-за огромного количества старинных замков и усадеб.

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