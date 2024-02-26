Россиянам назвали пять лучших направлений для романтических поездок

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Санкт-Петербург является самым подходящим для романтических путешествий городом в России, который очень популярен у туристов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы и тревел-блогера Наталию Ансталь.

Кроме того, она выделила Калининград, в котором царит романтическая атмосфера из-за огромного количества старинных замков и усадеб. Также Ансталь порекомендовала посетить черноморское побережье, поскольку море у людей всегда ассоциируется с романтикой.

"На побережье можно найти много интересных мест, где захочется провести время с любимыми. Кроме того, не стоит забывать про Алтай и Байкал. Эти места наиболее невероятны в летний период. Ценители природы надолго запомнят местные неповторимые пейзажи", – подытожила тревел-блогер.

В свою очередь, самыми популярными направлениями у россиян в марте стали Москва и Стамбул, о чем сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из сервисов онлайн-бронирований авиабилетов.

Как указано в сообщении, доля зарубежных бронирований авиабилетов в марте увеличилась на 19% по сравнению с 2023 годом, однако 60% бронирований в этом месяце приходится на города России. Так, в Москву на шесть дней поедет около 10% россиян, чей средний чек по бронированию на одного пассажира составил 13 680 рублей туда-обратно.

Кроме того, порядка 8% купили билеты в Санкт-Петербург, а средняя цена бронирования туда-обратно ориентировочно на шесть дней достигла 12 680 рублей. Такое же количество россиян планирует в марте уехать на неделю в Сочи. Перелет туда-обратно обойдется им примерно в 19 130 рублей. Еще 4% граждан планируют отправиться в Минеральные Воды на девять дней. Билеты на одного пассажира обойдутся в среднем 17 750 рублей туда-обратно.

Также 2% туристов планируют поездку в Калининград, забронировав в среднем поездку на шесть дней, которая в среднем составила 14 920 рублей. Столько же выбрали Казань. Перелет на одного человека в это популярное направление в марте обойдется в 10 900 рублей туда-обратно, а тур продлится в среднем четыре дня.

В качестве международного направления больше всего россиян (около 7%) в марте предпочли Стамбул. Туда путешественники поедут примерно на неделю, а перелет в среднем составит 32 580 рублей туда-обратно. Такое же количество граждан собирается отдохнуть в Баку. Бронирование билетов на девять дней в среднем варьируется в районе 25 519 рублей туда-обратно на одного пассажира.

На Ереван приходится 6% покупок билетов, а средний чек на неделю достигает 24 550 рублей. Еще 4% туристов планируют улететь в Дубай примерно на восемь дней. Перелет туда-обратно обойдется в среднем 55 030 рублей. Столько же путешественников забронировали тур на Ташкент на 12 дней. Авиабилеты туда-обратно будут стоить порядка 29 420 рублей на одного пассажира. Также 3% граждан поедет в Тбилиси на неделю. Это обошлось им в среднем в 37 580 рублей туда-обратно.

Ранее руководитель пресс-службы одного из сервисов планирования путешествий Елена Шелехова рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями на День защитника Отечества стали Дубай, Бангкок, Денпасар, Пхукет и Стамбул, а на Международный женский день – Пхукет, Сеул, Токио, Дубай и Бангкок.



Москва попала в топ самых популярных направлений для зимнего отдыха