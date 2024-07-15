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Танзания и ЮАР вошли в топ наиболее интересных направлений для туристов в Африке, сообщает RT со ссылкой на исследование экспертов.

Аналитики выяснили, что Танзания привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом. Более того, там одно из самых захватывающих сафари. На территории страны расположены всемирно известные национальные парки, такие как Нгоронгоро, Серенгети, Килиманджаро, а также знаменитые озера Танганьика и Виктория.

Стоит обратить внимание, что в Танзанию нужна виза, но оформить ее можно по прилете в аэропорту или заранее онлайн.

Для въезда в ЮАР россиянам виза не нужна. Там среди туристов пользуется популярностью город Кейптаун, откуда можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды, посетить винодельню и поехать на сафари.

Помимо этого, аналитики включили в список Сейшелы. Речь идет об архипелаге из 115 островов, расположенном в Индийском океане к востоку от Африки. Это место известно своей уникальной флорой и фауной, а также кристально чистой водой.

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.

В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, говорится в публикации.

В феврале этого года пресс-служба Росавиации указала, что препятствий для авиасообщения между РФ и Танзанией нет. Посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута тогда заявил о намерении подписать соглашение для запуска прямых рейсов.