Психолог Даллакян: блогеры манипулируют зрителями с помощью красочных кадров

Фото: 123RF/peopleimages12

Блогеры используют красочные кадры и научные термины для манипуляции зрителями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на бихевиориста Арсена Даллакяна.

По словам психолога, такие уловки позволяют привлечь внимание зрителя и вызвать у него доверие.

"Кинематографическая картинка значительно повышает шансы вызвать доверие у пользователей социальной сети, чем бытовая съемка. Даже то, что блогер говорит в кадре, отходит на второй план", – пояснил он, добавив, что отсылки к научным исследованиям также влияют на уровень доверия.

Как отметил Даллакян, блогеры стараются показаться искренними через свой псевдоопыт. Гарантии и прогнозы также являются способом манипуляции аудиторией. Интервью в том числе играют важную роль, подчеркнул эксперт. Например, когда ведущий подкаста или интервьюер подтверждает информацию блогера, это заставляет зрителя верить в сказанное.

"Чтобы вызвать доверие, блогеры демонстрируют свои "искренние" эмоции. Ведь доверять на эмпатии гораздо легче, чем через анализ данных. Плюс блогеры могут специально допускать и публично признавать свои маленькие ошибки", – заключил психолог.

Ранее эксперты объяснили тренд на "богатый смех". Все началось с ролика, где мужчины играют в гольф и заразительно смеются. После этого в соцсетях появились тысячи пародийных видео, где люди стали пытаться смеяться так же, как и богачи.

Кроме того, блогеры начали активно принимать новое "лекарство от всего". Речь идет о метиленовом синем, который более известен под названием "синька".