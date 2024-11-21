Эксперты объяснили тренд на "богатый смех"

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Люди готовы делать что угодно лишь бы не работать, рассказала телеканалу Москва 24 маркетолог Анастасия Роловец, прокомментировав тренд на "богатый смех".

Все началось с ролика, размещенного в апреле этого года, где мужчины играют в гольф, а потом заразительно смеются. После этого в соцсетях появились тысячи пародийных видео, где люди стали пытаться смеяться так же, как и богачи.

"Про богатый смех видео набрало у меня больше, чем обычные видео набирают. Сейчас тренд на безработицу. Люди готовы медитировать, смеяться, астрология, нумерология, все что угодно, лишь бы не работать", – уверена Роловец.

При этом люди хотят богатеть и уже учатся смеяться иначе. Исследования ученых из Калифорнийского университета в США в 2016 году подтвердили, что социальный статус собеседника действительно можно опознать по смеху. Так, богатые люди смеются увереннее других и будто пытаются занять больше пространства, считают исследователи.

"Раньше был тренд на богатую походку. Это когда походка раскована <...>. Но у нас новый тренд на богатый смех", – объяснила поведенческий психолог Ольга Логунова.

Такой смех звучит стабильнее и без истерических ноток, подчеркнула она. Интернет-маркетолог Юлиана Бавченко рассказала, что такой спокойный и уверенный смех хочется получить многим даже на уровне подсознания. Однако эксперты по пиару отмечают, что для изменения своей жизни одного смеха мало.

"Внутренние изменения ведут к изменениям внешним, и в том числе к достижению определенных целей и результатов, но я точно уверен, что смех – это совершенно 100% не первая вещь, которую стоит менять в себе", – обозначил директор по развитию пиар-студии Егор Вербин.

Он добавил, что для достижения больших результатов человеку нужно иметь больше дисциплины, повторять регулярные действия и уметь принимать ошибки, а не тренировать смех.

Ранее эмодзи "Слезы радости" и "Катаюсь по полу от смеха" стали самыми часто выбираемыми российскими пользователями. Также в пятерку самых популярных смайликов вошли "Ухмыляющееся лицо", "Ухмыляющееся лицо со следами пота" и "Смеющееся лицо". В целом радостные эмодзи присутствуют в 90% сообщений пользователей из РФ.

