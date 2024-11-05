CognEmo: грусть и страх помогают человеку лучше контролировать себя

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Некоторые отрицательные эмоции, а именно грусть и страх, помогают человеку лучше контролировать себя, выяснили ученые Городского университета Нью-Йорка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование в журнале CognEmo.

Во время эксперимента команда ученых вводила добровольцев в состояния грусти, страха, счастья и спокойствия с помощью изображений. После этого специалисты делали замеры физиологических реакций участников и опрашивали их, прося описать спектр чувств после сеанса.

Так было обнаружено, что грусть и страх оказывают более значительное влияние на когнитивные процессы, чем другие отрицательные эмоции и даже положительные переживания.

Ранее практикующий психолог Анна Маслакова заявила, что чувство радости обеспечивается "гормонами удовольствия". Но, когда эйфория проходит, человек пытается вернуть эти ощущения при помощи просмотра сериалов, поедания сладостей и другими не самыми полезными способами.

Маслакова советует проявлять эмоции. Так, с ее слов, смех стимулирует выброс эндорфина, а плач – снимает внутреннее напряжение. Еще для выработки эндорфина подойдут растяжка и физические упражнения, добавила она.