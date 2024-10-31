Психолог Шахунова: подавленные эмоции могут стать причиной депрессии и тревожности

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Подавленные эмоции, особенно стыд, могут существенно воздействовать на поведение, а также стать причиной различных психологических проблем, таких как депрессия и тревожность, сообщила психолог Татьяна Шахунова в беседе с "Газетой.ру".

"Исследование МГУ показало, что у россиян наблюдается высокая степень подавленных эмоций, что негативно сказывается на их социальной жизни и межличностных отношениях", – отметила Шахунова.

Вопрос о стыде и подавленных чувствах требует внимания не только специалистов в области психологии, но и всего общества. Необходимо создать условия, в которых люди смогут открыто говорить о своих эмоциях и получать помощь, а не скрывать их за фасадом "сильного человека".

Развитие культуры эмоциональной открытости и поддержки поможет не только отдельным людям, но и всему обществу в целом преодолевать трудности и находить в себе силы, чтобы преодолеть стыд и одиночество. Так считает психолог.

"Важно начать распознавать навязанные сценарии, давление общества и научиться отделять от своих истинных потребностей. Это первый шаг, который поможет сделать большой шаг в поддерживающее, открытое общество", – подытожила специалист.

Между тем психолог Денис Хакимов отметил, что существует несколько причин, которые объясняют неумение работать с чувствами. Прежде всего это может быть связано с детством и особенностями воспитания. По его словам, речь идет о случаях, когда переживания ребенка обесценивались, признавались неважными, наигранными, пустяковыми.

Разобраться в своих чувствах означает понять свои потребности и желания, отметил психолог. Для того чтобы сделать это, нужно перестать отодвигать себя на второй план в угоду другим.