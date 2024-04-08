Большинство россиян предпочитают эмодзи смеха сквозь слезы

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Эмодзи "Слезы радости" и "Катаюсь по полу от смеха" являются самыми часто выбираемыми российскими пользователями. Также в топ-5 рейтинга вошли "Ухмыляющееся лицо", "Ухмыляющееся лицо со следами пота" и "Смеющееся лицо". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков.

Так, стало известно, что "радостные" эмодзи присутствуют в 90% сообщений российских пользователей. Эксперты отметили, что такие смайлики отправляют люди от 25 до 59 лет, а доля аудитории моложе 24 лет составила лишь 9%. Аналитики предположили, что это может быть связано с любовью нового поколения к стикерам и гифкам.

Альтернативные формы онлайн-смеха встречаются намного реже. Например, звукоподражания, такие как "ахаха" и "хе-хе", используются в 4,2% сообщений. При этом доля сленговых выражений "угар", "ору" и аббревиатур "лол", "рофл" не превышает 2%, уточнили специалисты.

Эксперты также подчеркнули, что жители по всей России смеются неравномерно. Так, согласно данным исследования, звание самой смешливой в соцсетях получила Республика Коми. Аналитики предположили, что такой результат связан с универсальностью эмодзи – для жителей, говорящих на языках малых народов России, они часто заменяют на письме отдельные слова и целые выражения на русском.

Исследователи отметили интересный факт: обычно в подавляющем числе рейтинги сетевой активности традиционно возглавляют мегаполисы, однако в данном анализе лидирующие позиции заняли северные регионы – Мурманская, Архангельская, Новгородская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург.

"А вот доминирование северных регионов аргументировать уже сложнее – возможно, суровые условия жизни "растят" в людях отличное чувство юмора?" – прокомментировал такой результат один из экспертов исследования Владимир Виноградов.

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