WhatsApp представит новые анимированные эмодзи

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Мессенджер WhatsApp сделает доступными анимированные эмодзи из библиотеки Lottie, например, смайлик в колпачке. При этом в сервисе появится еще как минимум шесть анимированных смайликов, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал WABetaInfo.

Впоследствии пользователи смогут отправлять анимацию смеющегося до слез лица, громко плачущего лица, лица со слезинкой, лица с открытым ртом, красного сердца и огня. По словам экспертов, мессенджер выбрал эти эмодзи в связи с их высокой популярностью среди людей. Уточняется, что качество отображения анимации в бета-версии WhatsApp достаточно высокое.

Однако, считают аналитики, подобные анимации обретут популярность не у всех пользователей, так как они могут отвлекать от переписки. Эксперты не исключают того момента, что в будущем их отображение можно будет отключить в настройках.

Ранее стало известно, что WhatsApp запустит новую функцию под названием "Закрытие чата". Она позволит ставить пароли на переписки. Чаты будут перемещаться в специальную папку после закрытия.

"Техно": обновления WhatsApp



