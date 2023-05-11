Google признал баг операционной системы, который приводил к "прослушке" WhatsApp

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В Google подтвердили, что приложение WhatsApp получает доступ к микрофону и камере пользователей в фоном режиме из-за бага Android. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как уточнили в Google, баг панели мониторинга конфиденциальности в операционной системе Android приводит к неверному отображению работы WhatsApp, из-за чего некоторые пользователи могли подумать, что мессенджер получал доступ к их микрофону или камере в фоновом режиме. Однако на деле такого не происходило, заверили в компании.

Сейчас Google активно работает над решением этой проблемы, она будет исправлена ближайшим обновлением Android.

Ранее один из пользователей Twitter рассказал, как WhatsApp на Android включает микрофон и ведет за ним "прослушку" в фоновом режиме. Глава соцсети Илон Маск ретвитнул сообщение пользователя и написал, что американскому мессенджеру "нельзя доверять".

Представители WhatsApp заявили, что проблема кроется не в приложении, а в операционной системе Android. Они обратились в Google с просьбой провести расследование.

До этого сообщалось, что некоторые пользователи бета-версии WhatsApp на Android под номером 2.23.8.4 заметили обновленный дизайн приложения. В нем полностью переработали систему навигации.

Отмечается, что Android-пользователи мессенджера просили разработчиков пересмотреть дизайн приложения несколько лет. Некоторые из них хотели получить интерфейс, аналогичный версии iOS.

"Техно": обновления в мессенджерах