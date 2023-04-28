В WhatsApp появится функция переноса данных с одного устройства на другое без Google Drive

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В бета-версии мессенджера WhatsApp 2.23.9.19 для телефонов с операционной системой Android была обнаружена новая функция, связанная с переносом переписки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что функция поможет пользователям переносить свои сообщения и чаты с одного устройства на другое без использования резервного копирования данных через Google Drive.

"Безопасно перенесите свои чаты и наслаждайтесь самыми новыми сообщениями без использования Google Drive. Для подключения к новому устройству понадобится ряд разрешений", – указано в описании нововведения.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо зайти в раздел "Настойки" и перейти во вкладку "Чаты". Все данные будут безопасно перенесены после того, как будет отсканирован специальный QR-код.

Подчеркивается, что новые возможности мессенджера пока что доступны только бета-тестерам, о сроках выпуска функции для всех пользователей не сообщалось.

Ранее в мессенджере появилась функция, которая позволяет осуществить вход в аккаунт сразу с нескольких устройств. В один аккаунт WhatsApp можно войти на одном основном устройстве и четырех дополнительных. На всех гаджетах будет синхронизирована история переписки. Функцией смогут воспользоваться пользователи iOS и Android.



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