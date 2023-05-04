Разработчики WhatsApp впервые за несколько лет изменят дизайн мессенджера

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Некоторые пользователи бета-версии WhatsApp на Android под номером 2.23.8.4 заметили обновленный дизайн приложения, в котором была полностью переработана система навигации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал WABetaInfo.

По оценке пользователей, теперь WhatsApp для Android стал больше похож на версию для iOS. В новой версии панель навигации расположена в нижней части экрана.

Как сообщает портал, Android-пользователи мессенджера просили разработчиков пересмотреть дизайн приложения несколько лет. Некоторые из них хотели получить интерфейс, аналогичный версии iOS.

Ранее в WhatsApp появилась функция одновременного входа в один аккаунт приложения с нескольких устройств. До этого функция была доступна только пользователям бета-версии мессенджера. Теперь в один аккаунт WhatsApp можно войти на одном основном устройстве и четырех дополнительных.



"Техно": обновления в мессенджерах