Фото: depositphotos/Fesenko

Возможность менять обои в чатах появилась в бета-версии WhatsApp для Windows, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на WABetaInfo.

Воспользоваться данной опцией возможно при наличии версии мессенджера 2.2316.2.0. Она доступна для скачивания в Microsoft Store, но только в некоторых регионах. Позднее ее могут открыть для глобального доступа.

В настройках WhatsApp нужно будет зайти в раздел "Персонализация", где будут представлены 15 вариантов обоев. Однако в настоящее время функция имеет ряд ограничений, например, на сегодняшний день пользователь не сможет установить вместо обоев фотографию, а выбранный цвет становится фоном сразу во всех чатах.

Ранее в бета-версии WhatsApp 2.23.9.19 для телефонов с операционной системой Android была обнаружена новая функция, связанная с переносом переписки. Опция помогает пользователям переносить свои сообщения и чаты с одного устройства на другое без использования резервного копирования данных через Google Drive.

Нужно зайти в раздел настройки и перейти во вкладку "Чаты". Все данные будут безопасно перенесены после того, как будет отсканирован специальный QR-код.



Владельцам смартфонов рекомендовали обновить версию WhatsApp