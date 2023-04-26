Новая функция появилась в WhatsApp

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В WhatsApp появилась возможность одновременного входа в один аккаунт мессенджера с нескольких устройств. Об этом сообщает "Газета.ру".

До этого функция была доступна только пользователям бета-версии мессенджера. Теперь в один аккаунт WhatsApp можно войти на одном основном устройстве и четырех дополнительных. Вместе с этим на всех гаджетах будет синхронизирована история переписки.

Уточняется, что допустройства отличаются от основного тем, что в них сессии будут завершаться автоматически при условии, если человек долго не пользовался ими.

Чтобы снова войти в один аккаунт, следует камерой другого гаджета отсканировать специальный QR-код. Функцией смогут воспользоваться пользователи iOS и Android.

Ранее стало известно, что в WhatsApp стартовала интеграция бесплатного платежного сервиса. Благодаря нему пользователи сервиса смогут продавать и покупать товары в самом приложении.