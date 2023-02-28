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11:48

Технологии

Ряду пользователей WhatsApp стала доступна функция по созданию стикеров из фотографий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям WhatsApp на iPhone стала доступна функция по созданию стикеров из фотографий. О новой возможности стало известно из сообщения портала WABetaInfo.

Желающим создать стикер нужно зайти в "Фото" и выбрать необходимое изображение. Затем пользователь должен зажать на фотографии конкретный объект и перетащить его в чат мессенджера. Перед отправкой ему предложат конвертировать объект в стикер.

Все стикеры сохраняются, их можно будет использовать позже. Новая функция заметно ускорила процесс создания стикеров.

Отмечается, что на телефоне должна быть последняя версия WhatsApp, чтобы воспользоваться данной опцией.

В начале февраля в мессенджере также заметили новые функции. У пользователей появилась возможность настраивать категории аудитории, для которой будет доступен просмотр статусов. Аудитория статусов может оставлять реакции на просмотренные материалы.

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