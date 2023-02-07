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15:55

Технологии

Новые функции появились в мессенджере WhatsApp

Фото: depositphotos/rafapress

В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, у пользователей появилась возможность настраивать категории аудитории, для которой будет доступен просмотр статусов. Также в мессенджере теперь можно отправлять в статус голосовые сообщения длительностью до 30 секунд. Разработчики сообщили, что данная функция необходима для более яркого выражения своих чувств и эмоций.

Еще одним нововведением является то, что аудитория статусов может ставить реакции на просмотренные или прослушанные материалы. Пока доступны 8 смайлов, которые показывают разные эмоции.

Также разработчики изменили интерфейс списка контактов. После добавления нового статуса вокруг иконки человека в списке собеседников будет появляться кольцо, которое покажет, что пользователь опубликовал что-то новое.

Обновления получили и диалоговые окна, где пользователи теперь смогут просматривать содержание ссылок, не открывая их отдельно в браузере.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять фотографии в исходном качестве в момент снимка. В приложении появится иконка, нажатие на которую позволит пользователям выбирать качество изображения. Сейчас в переписке можно отправить фото высокого качества, но только со сжатием.

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