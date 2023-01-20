В WhatsApp появится функция отправки фотографий в оригинальном качестве

Фото: ТАСС/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/Muhammad Ata (WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)

Разработчики мессенджера WhatsApp разрешат пользователям отправлять фотографии в исходном качестве на момент снимка. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в приложении появится иконка, нажатие на которую позволит пользователям выбирать качество изображения. В настоящее время в переписке можно отправить снимок высокого качества, но только со сжатием.

В новой версии WhatsApp можно будет выбрать одну из трех конфигураций: "автоматически", "наилучшее качество" и "сохранение данных". Пока функция доступна только в бета-версии для операционной системы Android.

Ранее стало известно, что в мессенджер WhatsApp добавят функцию публикации голосовых заметок. Храниться они будут в течение 24 часов, причем пользователи смогут ограничить число лиц, которым такие заметки будут видны.



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