В WhatsApp появится новая функция

Фото: depositphotos/rafapress (WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)

Мессенджер WhatsApp получит функцию публикации голосовых заметок в виде статусов. Возможные изменения попали в бета-версию приложения, сообщает портал WABetaInfo.

По данным издания, пользователи смогут публиковать голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд в качестве статуса. Собеседникам для прослушивания потребуется обновить мессенджер до последней версии.

Список людей, которым доступен статус, может быть ограничен. Послушать записи можно будет только в течение 24 часов после публикации.

При этом не уточняется, когда именно стабильная обновленная версия приложения станет доступна для всех пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp добавили защиту от случайного удаления сообщений. Вернуть сообщения можно в течение пяти секунд с момента удаления.



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