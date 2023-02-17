В iOS 16.4 появятся эмодзи дрожащего лица, имбиря и медузы

Фото: iphones.ru/Илья Сидоров

Порядка 15 новых эмодзи появятся в версии операционной системы iOS 16.4. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные портала MacRumors.

Среди эмодзи будут дрожащее лицо, розовое, голубое и серое сердца, лось, медуза, имбирь, стручок гороха, веер, заколка и другие смайлы. Помимо этого, пакет новых эмодзи будет включать изображение руки в позе "стоп", которое можно будет использовать как смайл "дай пять".

Новые версии операционной системы, предположительно, станут доступны пользователям в марте-апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что консорциум Unicode включит в мультиплатформенный перечень новые эмодзи. Среди новых эмодзи Unicode представит лайм, неядовитый гриб, разорванную цепь, кивающую в знак согласия голову и лицо, показывающее жест неодобрения, а также феникса. Они могут появиться на устройствах до конца 2023 года.



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