Исследование показало, что эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту

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Эмодзи баклажана во время онлайн-флирта снижает привлекательность собеседника. Об этом свидетельствует исследование компании Adobe, передает Daily mail.

Самым привлекательным признали смайл с поцелуем. В топ-3 также вошли окруженный сердцами смайл и эмодзи с сердцами вместо глаз.

Отмечается, что при виртуальном флирте чаще используют эмодзи мужчины (76% против 68%). При этом 72% пользователей используют смайлы в диалогах с понравившимися людьми. Примерно столько же считают, что эмодзи помогают им выглядеть дружелюбнее, смешнее и круче. 91% используют их, чтобы сделать разговор менее серьезным.

При этом чаще всего собеседники неправильно понимают значение смайлов в виде ковбоя, вишенок или перевернутого лица. Самыми популярными стали смеющийся до слез смайл, "лайк" и красное сердце. В топ-5 попал и грустный смайл со слезинкой.

"Использование эмодзи и возможности эмоционально общаться в цифровом формате – часть ожидаемого проявления эмоциональной зрелости. Если вы не отправляете эмодзи, у потенциального партнера может возникнуть вопрос, умеете ли вы делиться эмоциями в реальной жизни", – сказал разработчик шрифтов в Adobe Пол Хант.

В опросе приняли участие 5 тысяч американцев.

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