Тренд на "синьку" набирает популярность в Сети

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Блогеры начали активно принимать новое "лекарство от всего". Речь идет о метиленовом синем, который более известен под названием "синька". Утверждается, что его употребление повышает когнитивные способности, вызывает прилив сил и помогает избавиться от проблем со здоровьем. Телеканал Москва 24 подробно разобрался в свойствах этой добавки.

Нутрициолог Наргиз рассказала, что ей нравится экспериментировать с питанием и лечением и она решила попробовать в этих целях метиленовый синий.

"Мой муж тяжело заболел гриппом, когда у нас в гостях была моя мама, она пожилого возраста. Я не хотела допускать, чтобы она заболела тоже, и решила испробовать. Могу сказать, что муж уже на второй день встал и ходил по квартире, даже рвался пойти на работу, а на третий день он уже был абсолютно бодр", – поделилась она.

В интернете распространяет информация о том, что метиленовый синий способствует лечению гриппа и коронавируса. Он представляет собой краситель, который был синтезирован в конце IXX века.

Химик Антон Рыженков пояснил, что "синька" выглядит как темно зеленые кристаллы, которые плохо растворяются в воде, спирте и органических растворителях. Однако в случае получения раствора вещество дает жидкости насыщенный синий цвет. При охлаждении раствора до низкой температуры он становится фиолетовым.

Его применяют в здравоохранении, биологии и промышленности преимущественно как пигмент. В медицине же он используется как антисептик при лечении некоторых заболеваний.

Однако врачи не применяют его слишком широко, поскольку свойства этого вещества так и не были доказаны. Тем не менее предполагается, что "синька" не только обладает свойствами красителя и антисептика сенсибилизатора, но также имеет высокое противовирусное влияние и может быть эффективна против болезни Альцгеймера, отметил Рыженков.

Возросшей популярности вещества способствует и стоимость раствора. В российских аптеках 25 миллилитров этой жидкости можно приобрести за 150 рублей.

Однако в инструкции к препарату четко указано, что он предназначен для наружного и местного применения и его нельзя употреблять вовнутрь, поскольку с этим сопряжены некоторые побочные действия. Речь идет о рисках аллергии или несварения.

Как отметила психотерапевт Татьяна Галич, распространяющаяся информация о полезных свойствах метиленового синего внушает людям некое представление о легком пути лечения, поскольку официальная медицина зачастую представляется чем-то сложным и связана в сознании человека с болью.

"У нас появляются какие-то такие средства, например бобровая струя, у которой нет противопоказаний, хотя они есть. Такие средства существуют как некая волшебная история", – отметила специалист.

При этом если такой препарат, как "синька", в целом не представляет вреда, то "капельницы здоровья", которые тоже постепенно становятся популярными среди россиян, вызывают у врачей большие опасения.

Эти капельницы содержат растворы, в составе которых есть мельдоний. Данное вещество повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам.

При этом цена капельниц с ним, как правило, начинается от 5 тысяч рублей. Сделать ее для повышения энергии можно за 6 тысяч, а для укрепления иммунитета – за 7 тысяч рублей. Однако медики предупреждают, что широкое употребление мельдония может привести к проблемам с печенью и почками.

"Любая болезнь лечится согласно клиническим рекомендациям, поэтому только они считаются правильными на сегодняшний момент. Врач должен придерживаться только их назначения, поэтому все, что назначается непонятно от чего и непонятно как, это все вне закона", – подчеркнул, комментируя ситуацию, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

На фоне роста популярности "синьки" и "капельниц здоровья" врачи призывают не назначать себе какие-либо препараты самостоятельно.

Ранее Минэкономразвития предложило запретить продажу на маркетплейсах нелегальных товаров и биологически активных добавок (БАДов), не подтвердивших свое качество и безопасность, то есть не получивших документы о прохождении госрегистрации.

Представители ведомства отметили, что употребление БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, поскольку в них могут содержаться запрещенные вещества.