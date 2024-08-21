Терапевт Чернышова: самолечение травами чревато проблемами со здоровьем

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Самолечение травами может стать причиной опасных проблем со здоровьем, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

21 августа отмечается День сбора диких трав. По мнению эксперта, фитотерапия – это не просто модное увлечение, а серьезный способ влияния на организм. Поэтому, прежде чем принимать какой-то отвар или настой, нужно советоваться с врачом.



Надежда Чернышова врач-терапевт Нельзя принимать травы наобум. Ведь растение может лечить одно, вызывая при этом другие проблемы. Например, те же кукурузные рыльца или одуванчик способны ускорить отделение желчи. И если у человека камни в желчном пузыре, вызвать обострение желчекаменной болезни.

Также некоторые растения способны влиять на женское репродуктивное здоровье и вызывать нарушение цикла и даже кровотечения, предупредила эксперт.

"Кроме того, биологические вещества трав могут вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами. Поэтому на консультации врачу обязательно надо сообщить о препаратах, принимаемых на постоянной основе, и уточнить, сочетаются ли они с назначенным лекарственным растением", – подчеркнула Чернышова.

С другой стороны, некоторые лекарства способны сделать курс фитотерапии бесполезным.

"Скажем, обычный активированный уголь и препараты, способствующие моторике кишечника, могут обволакивать и уносить на себе действующее лекарство. В результате человек будет пить отвар, а эффекта не получит", – пояснила эксперт.

И конечно, следует помнить, что даже после консультации с врачом травы нельзя принимать на постоянной основе – только курсами: начинать всегда с малых доз и смотреть, как реагирует организм, заключила Чернышова.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников предупредил об опасности лечения горла народными методами. По его мнению, чрезмерное употребление лука, чеснока и имбиря во время болезни может привести к еще большему раздражению и так воспаленных слизистых.