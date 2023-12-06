Врач предупредил об опасности лечения горла народными методами

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Народные средства можно использовать при боли в горле, но с большой осторожностью. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

К примеру, чрезмерное употребление лука, чеснока и имбиря во время болезни может привести к еще большему раздражению и так воспаленных слизистых.

Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача. Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы

Такие популярные народные средства как мед с редькой вреда не нанесут, как и настои трав для полоскания горла, добавил Тяжельников. Например, ромашка, календула и эвкалипт, поскольку они обладают антисептическими свойствами. Однако при заболевании прежде всего необходимо обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение.

Эксперт также предупредил, что пить холодную воду при боли в горле категорически нельзя: она может обезболить на короткое время, но усугубит состояние.

"Нужно пить теплые напитки, например чай с лимоном и медом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Теплое питье смягчает горло и выводит интоксикацию", – заключил Тяжельников.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что ком в горле может быть симптомом заболевания щитовидной железы или рефлюксной болезни. Если же после прохождения обследования никаких проблем не нашли, то причиной может быть невроз.