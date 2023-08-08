Смертельная альтернатива: какие народные методы лечения опасны для жизни

Почти 46% россиян в той или иной степени признают народную медицину, показало исследование ВЦИОМ. Еще 17% респондентов не обращаются к врачам в случае болезни. Москва 24 выяснила, при каких условиях альтернативные методы лечения и игнорирование симптомов могут быть смертельно опасны.



Пчелы подлечат

Каждый второй россиянин (50%) считает, что при лечении одного и того же заболевания официальная медицина более эффективна, чем альтернативная. Об этом стало известно по итогам проведенного ВЦИОМ опроса. При этом 6% респондентов придерживаются исключительно народных методов. Еще 40% опрошенных уверены, что где-то нужно использовать официальную медицину, а где-то прибегать к альтернативной. Из этого следует, что 46% россиян так или иначе признают народную медицину, добавили в центре.

Выяснилось, что в целом популярны две стратегии лечения:

первая – обратиться к врачу и следовать его рекомендациям (так делают 47% опрошенных);

вторая – совмещать официальную медицину и нетрадиционные методы (32% респондентов).

вообще не обращаются к врачам в случае болезни

В свою очередь, 17% опрошенных, в том числе 11% никак не лечатся и надеются, что все пройдет само, а 6% прибегают исключительно к методам народной медицины.

В список самых популярных альтернативных способов вошли фитотерапия (лечение травами), применение продуктов пчеловодства (апитерапия) и лечение баней, мануальная терапия, точечный массаж, иглоукалывание, гомеопатия.

Можно, но очень осторожно

Некоторые народные методы можно использовать в качестве вспомогательных, но они не должны становиться основным лечением. Это может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу, рассказал Москве 24 врач превентивной медицины Станислав Нестерович.

"В первую очередь всегда нужно обращаться к врачу, особенно при остром течении болезни. Специалист поставит правильный диагноз, окажет неотложную помощь или начнет лечение хронического заболевания. Когда наступит ремиссия, тогда и можно принимать травы, продукты пчеловодства", – объяснил специалист.

Однако есть патологии, при которых народные методы неэффективны и даже опасны, например глистные инвазии.





Станислав Нестерович врач превентивной медицины Стало очень популярно избавляться от гельминтов народными средствами, многие методы описаны в интернете. Но никакие отвары, травы тут не помогут, от некоторых паразитов трудно излечиться даже с помощью официальной медицины. И если человек не обратится к врачу, то можно получить осложнение.

Баня тоже может применяться как вспомогательное средство. По словам врача, лучше всего выбирать не сауну с сухим воздухом, а классическую баню с температурой 60—70 градусов и высокой степенью влажности – она помогает улучшить кровообращение, способствует лимфодренажу, избавляет от токсинов.





Станислав Нестерович врач превентивной медицины Это прекрасное средство детоксикации, но не в острый период заболеваний. Многие ходят туда лечить простуду, но если окажется, что это крупозная пневмония или воспаление легких, то такое "лечение" может обернуться тяжелым осложнением или летальным исходом.

Кроме того, баня противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нестабильным давлением.



Апитерапия (например, пчелоужаливание) тоже может быть опасна.

"Если не рассчитать количество насекомых, после укусов может выделиться огромное количество гистамина, что просто приведет к анафилактическому шоку", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, иглоукалывание – популярный метод в китайской медицине. И чтобы он был эффективен, важно выбирать хорошего врача, который учился и практиковался в Китае. В России же таких специалистов немного, а потому акупунктура часто не приносит положительного результата, заключил Нестерович.