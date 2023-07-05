Терапевт объяснила, когда баня опасна для здоровья

Фото: depositphotos/Nitrub

Париться в бане нельзя при запущенной простуде, высокой температуре, а также после плотного обеда или любого алкоголя. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко.

Специалист напомнила, что в бане горячий и влажный воздух, в сауне – сухой. Определенных медицинских показаний для каждого вида нет, человек может выбрать наиболее комфортный для себя вариант.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Но есть несколько нюансов. В сауне за счет температуры выше 100 градусов происходит активное потоотделение и активизируются обменные процессы. А баня отлично помогает при легкой простуде. Во время парения происходит улучшение кровообращения, активно очищаются респираторные верхние дыхательные пути, и человек выздоравливает.

Это также полезно для красоты и здоровья кожи, добавила эксперт.

"У жителей больших городов кожа быстрее стареет, потому что подвергается стрессам, воздействиям загрязненного воздуха, плюс мы неправильно питаемся. Баня способствует улучшению ее состояния. Во время парения человек потеет, его поры открываются и немного очищаются. Соответственно, уменьшается риск возникновения прыщей, акне", – рассказала специалист.

Если у человека только появляются признаки простуды, поход в баню может способствовать выздоровлению, считает Кабаненко.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Но если это активная стадия болезни, есть высокая температура, кашель, насморк, болит горло, это может быть опасно. Потому что в организме происходит интоксикация. В момент ослабления иммунитета баня может активизировать процесс заболевания.

Кроме того, не стоит идти в баню после плотного обеда или, наоборот, на пустой желудок. Лучше всего съесть что-то легкое (курицу, индейку, салат, суп) не менее чем за два часа до процедур.

"Во время пищеварения кровь приливает к желудку и кишечнику, а когда человек парится, она приливает к коже. Такое одновременное действие может вызвать головокружение, плохое самочувствие", – объяснила терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Врач подчеркнула, что во время парения человек теряет влагу, которую нужно восполнять.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Но нельзя пить алкоголь и тонизирующие чаи. Они выводят электролиты и повышают артериальное давление. Лучше употреблять минеральную воду, которая способствует восполнению и нормализации электролитного баланса, а также травяные чаи, которые оказывают успокоительное действие на нервную систему.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил об опасности употребления алкоголя в жару. По словам специалиста, это усугубляет обезвоживание организма, из-за чего токсический эффект спиртных напитков нарастает. Также это может спровоцировать инфаркт и инсульт.