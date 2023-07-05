08:35Общество
Терапевт объяснила, когда баня опасна для здоровья
Фото: depositphotos/Nitrub
Париться в бане нельзя при запущенной простуде, высокой температуре, а также после плотного обеда или любого алкоголя. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко.
Специалист напомнила, что в бане горячий и влажный воздух, в сауне – сухой. Определенных медицинских показаний для каждого вида нет, человек может выбрать наиболее комфортный для себя вариант.
Это также полезно для красоты и здоровья кожи, добавила эксперт.
"У жителей больших городов кожа быстрее стареет, потому что подвергается стрессам, воздействиям загрязненного воздуха, плюс мы неправильно питаемся. Баня способствует улучшению ее состояния. Во время парения человек потеет, его поры открываются и немного очищаются. Соответственно, уменьшается риск возникновения прыщей, акне", – рассказала специалист.
Если у человека только появляются признаки простуды, поход в баню может способствовать выздоровлению, считает Кабаненко.
Кроме того, не стоит идти в баню после плотного обеда или, наоборот, на пустой желудок. Лучше всего съесть что-то легкое (курицу, индейку, салат, суп) не менее чем за два часа до процедур.
"Во время пищеварения кровь приливает к желудку и кишечнику, а когда человек парится, она приливает к коже. Такое одновременное действие может вызвать головокружение, плохое самочувствие", – объяснила терапевт в интервью программе "Доктор 24".
Врач подчеркнула, что во время парения человек теряет влагу, которую нужно восполнять.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил об опасности употребления алкоголя в жару. По словам специалиста, это усугубляет обезвоживание организма, из-за чего токсический эффект спиртных напитков нарастает. Также это может спровоцировать инфаркт и инсульт.
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