Власти Краснодарского края согласуют курортный сезон с санитарными службами

Власти Краснодарского края обсуждают возможность проведения курортного сезона в регионе. Этот вопрос будет согласован с Роспотребнадзором, чтобы обеспечить безопасность и здоровье как жителей, так и отдыхающих. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начали выбрасываться фракции нефтепродуктов, которые ранее находились на дне. Это связано с инцидентом в декабре, когда в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом и часть нефтепродуктов попала в море. В результате в Анапе и Темрюкском районе был объявлен режим ЧС.

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