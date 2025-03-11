"Известия": 97,5% россиян считают путешествия идеальным отдыхом

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Путешествия являются идеальным отдыхом для 97,5% россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования.

Остальные граждане назвали идеальным отдыхом поездку с друзьями или родными на дачу, прогулку по своему городу, а также время, проведенное дома в одиночестве или с семьей.

Большинство россиян (64,5%), выбирающих путешествия в качестве лучшего досуга, отдают предпочтение пляжному отдыху. Также популярностью у граждан пользуются поездки на природу (54,4%), экскурсии (44,8%) и различные приключения (43,7%).

При этом 38,6% респондентов считают идеальным досугом активные развлечения, 37,5% – культурный досуг и 28,1% – городской туризм.

Кроме того, россияне (53,3%) отметили, что комфортнее всего отправляться в путешествия вдвоем. Также 16,2% опрошенных предпочитают поездки в одиночестве, 14,6% – с друзьями, 13,4% – с детьми, еще 2,5% любят путешествовать с родителями.

Согласно опросу, в жизни 67% россиян уже произошло идеальное путешествие. Для 8,6% респондентов лучший отдых прошел в Таиланде и для 7,7% – в Турции. В рейтинг лучших направлений также попали Италия (4,8%), Франция (3,3%), ОАЭ (2,9%), Испания (2,7%) и Мальдивы (2,5%).

Тем временем цены на путешествия в весенний период заметно выросли с прошлого года (на 12% по России, и на 16–17% – на зарубежные туры), сообщает aif.ru. Поэтому россиянам советуют провести дни школьных весенних каникул недалеко от дома.

"Если вы находитесь в Москве, выбирайте Подмосковье, тур по Золотому кольцу. Если в Тюмени, можно отправиться на термальные источники в регионе. Если в Краснодаре, то лучше всего поехать в Туапсинский район", – добавил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Эксперт также подчеркнул, что в туристических местах России цены на проживание примерно одинаковые: от 4 до 10 тысяч рублей в сутки в зависимости от уровня гостиницы. При этом Мкртчян рекомендовал большим семьям отдавать предпочтение двух- и трехкомнатным апартаментам, так как это выйдет дешевле, чем проживание в отеле.

Что касается дальних поездок, самым бюджетным направлением на весенних каникулах является Турция. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, купаться там пока рано, однако можно хорошо провести время в Стамбуле с его музеями и дворцами. Второе место занимает Египет. Эксперт подчеркнул, что страна начинает возвращать себе статус бюджетного направления, где можно отдохнуть с перелетом по цене от 60 тысяч рублей на человека.

При этом, по словам Мурадяна, самым востребованным вариантом в весенние каникулы являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Направление предлагает массу возможностей для отдыха с детьми: это одни из лучших тематических парков в мире Dubai Parks и Yas Island, экскурсионные возможности и просто качественный отдых", – заметил вице-президент АТОР.

Среди других бюджетных зарубежных вариантов Мурадян назвал Таиланд и остров Хайнань в Китае.

Ранее в Альянсе туристических агентств России рассказали, что Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым являются лучшими направлениями для отдыха внутри России летом 2025 года. Там также отметили, что самым дорогим месяцем для путешествий традиционно считается август, а самым недорогим – май.

