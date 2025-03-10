Сервис Russpass представил новый раздел "Весна в Москве"

В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел "Весна в Москве". В нем можно узнать о крупных событиях, которые пройдут в городе с марта по май. Среди них, например, празднование 80-летия Победы, Московская неделя моды и фестиваль "Пасхальный дар".

Кроме того, сервис поможет подобрать интересные экскурсии, покажет карту цветения и расскажет о фестивалях и детских программах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.