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Новости

10 марта, 11:30

Город

Сервис Russpass представил новый раздел "Весна в Москве"

Сервис Russpass представил новый раздел "Весна в Москве"

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В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел "Весна в Москве". В нем можно узнать о крупных событиях, которые пройдут в городе с марта по май. Среди них, например, празднование 80-летия Победы, Московская неделя моды и фестиваль "Пасхальный дар".

Кроме того, сервис поможет подобрать интересные экскурсии, покажет карту цветения и расскажет о фестивалях и детских программах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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