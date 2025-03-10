Открылся прием заявок на участие в Московской неделе интерьера и дизайна

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Открылся прием заявок на участие в VI Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 22 по 25 мая в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина, которую цитирует портал мэра и правительства города.

Заявки на участие принимают до 4 апреля на сайте мероприятия.

Главной темой нового сезона выбрали "Природу дизайна". Она позволит отечественным и зарубежным производителям мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта представить продукцию, сочетающую технологичные и натуральные материалы, например, дерево и хлопок, уточнила вице-мэр.

Выставочное пространство займет более 10 тысяч квадратных метров. Там все желающие смогут сразу же приобрести мебель, текстиль, керамику, ароматические изделия и элементы декора. Кроме того, в одной из центральных зон будет представлена экспозиция с примерами современных интерьеров квартир.

Деловая часть мероприятия включит в себя свыше 60 сессий, на которых участники обсудят современные тренды в сфере дизайна, применение ИИ и создание новых материалов. Также состоится обмен опытом с коллегами из других стран.

Вместе с тем для гостей будут организованы бесплатные экскурсии по предприятиям города, где они смогут увидеть процесс изготовления фурнитуры, предметов быта и украшений для дома. Для участия потребуется предварительная регистрация.

Отмечается, что ежегодная выставка "Московская неделя интерьера и дизайна" предоставляет отечественным компаниям возможность представить свои товары и услуги как на внутреннем, так и на международном рынках. За три года проведения мероприятия было заключено множество соглашений на общую сумму более 50 миллиардов рублей.

Одним из примеров является соглашение, достигнутое основателями семейной мастерской из столицы, которая занимается изготовлением мебели ручной работы. Они договорились о поставках своей продукции в гостиницы и рестораны.

В свою очередь, компания, которая специализруется на производстве изделий из нержавеющей стали, смогла выйти на международный рынок. Еще одного производителя предметов интерьера заметили эксперты отрасли и блогеры, что способствовало увеличению продаж его товаров в 15 раз.

Помимо этого, с 2022 года на ежегодной выставке в онлайн- и офлайн-форматах свою продукцию представили более четырех тысяч отечественных и зарубежных брендов. Общее количество посетителей ежегодной выставки превысило миллион человек, включая делегации из разных регионов России и более 20 стран, в том числе Китая, Индии, Вьетнама, Турции и Перу.

Прошлую неделю интерьера и дизайна посетили около 182 тысяч человек. Лучшие работы, в том числе под брендом "Сделано в Москве", представили в Новой Третьяковке на выставке "110 лет российского дизайна".

Всего в мероприятии приняли участие 1 188 компаний, причем 54% из них – впервые. Очно выставку посетили 462 человека, 253 из них проживают в Москве. Еще 45 человек – международные участники, побывавшие онлайн.